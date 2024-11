Ligue 1 : Lens – OM, Lille – Rennes… le programme TV complet de la J12 !

Voici le programme de la 12e journée de Ligue 1 2024/2025, qui se déroulera du 22 au 24 novembre, avec au programme plusieurs affiches dont le match phare entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille.

Vendredi 22 novembre, la journée commence avec AS Monaco – Stade Brestois 29 à 19h00 sur DAZN. Monaco cherchera à renouer avec la victoire face à Brest, une équipe difficile à manœuvrer. À 21h00, Paris Saint-Germain affrontera Toulouse FC, où les Parisiens, toujours ambitieux, devront se montrer convaincants face à un Toulouse imprévisible.

Samedi 23 novembre, le match phare de cette journée se tiendra à 17h00 entre RC Lens et Olympique de Marseille. Les Sang et Or, qui jouent à domicile, visent une victoire pour se rapprocher des places européennes, tandis que l’OM, en quête de régularité, cherchera à repartir de l’avant. À 19h00, AS Saint-Étienne accueillera Montpellier Hérault SC, un duel entre deux équipes en difficulté qui auront à cœur de prendre des points cruciaux pour leur maintien.



À 21h00, Stade de Reims affrontera Olympique Lyonnais. Ce match pourrait être décisif pour les deux équipes, au coude-à-coude dans le milieu de tableau, en quête de stabilité.

Dimanche 24 novembre, le programme commence à 15h00 avec LOSC Lille – Stade Rennais, un affrontement entre deux équipes ambitieuses. À 17h00, FC Nantes accueillera Havre AC et AJ Auxerre jouera contre Angers SCO, des matchs importants pour les équipes en lutte pour la survie. Enfin, à 20h45, OGC Nice affrontera RC Strasbourg Alsace, dans une rencontre où Nice cherchera à maintenir sa place dans le haut du tableau.

Vendredi 22 novembre 2024

19h00 sur DAZN

AS Monaco – Stade Brestois 29

Vendredi 22 novembre 2024 à 21h00 sur DAZN

Paris Saint-Germain – Toulouse FC

Samedi 23 novembre 2024

17h00 sur beIN SPORTS 1

RC Lens – Olympique de Marseille

19h00 sur DAZN

AS Saint-Étienne – Montpellier Hérault SC

21h00 sur DAZN

Stade de Reims – Olympique Lyonnais

Dimanche 24 novembre 2024

15h00 sur DAZN

LOSC Lille – Stade Rennais FC

17h00 sur DAZN

FC Nantes – Havre AC

AJ Auxerre – Angers SCO

20h45 sur DAZN

OGC Nice – RC Strasbourg Alsace