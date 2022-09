Ligue 1 : Lens premier provisoire, PSG … le programme complet (heure et chaine TV) des matchs du week-end

C’est reparti ! La Ligue 1 rouvre ses portes ce vendredi soir pour la septième journée avec le match Lens vs Troyes. L’Olympique de Marseille jouera face au LOSC ce soir après PSG-Brest ! Voici le programme complet. C’est la septième journée de championnat et elle a déjà ouvert ses portes ce vendredi avec RC Lens – Troyes ! Une victoire des hommes de Franck Haise qui propulse directement les Nordistes à la première place du classement, devant le PSG provisoirement.

« C’est presque une soirée parfaite, car il y a la blessure importante de »Jo » (Gradit, victime d’une fracture d’une clavicule). On a intelligemment fait les choses face à une équipe qui a bien défendu tout le match. On a cherché à ouvrir cette défense mais elle ne s’est jamais ouverte. On n’a pas réussi à marquer ce deuxième but donc on a dû rester vigilant. On a fait un match solide, ne pas prendre de but c’est une bonne chose. 17 points à la 7e journée, ce n’est pas anodin, mais la saison est très très longue donc on va rester tranquille ! » Franck Haise – Source : Conférence de presse (09/09/22)

Les Parisiens joueront ce samedi contre Brest à 17h avant que l’Olympique de Marseille ne reçoive le LOSC à 21h. Le reste des confrontations sera à suivre ce dimanche à partir de 13h. L’affiche du week-end, c’est Monaco – Lyon à 20h45 dimanche !

9 septembre Lens 1-0 Troyes Prime Video Samedi 10 septembre PSG 17h00 Brest Prime Video OM 21h00 LOSC C+ Décalé Dimanche 11 septembre Strasbourg 13h00 Clermont Prime Video Angers 15h00 Montpellier Prime Video Ajaccio 15h00 Nice Prime Video Toulouse 15h00 Reims Prime Video Lorient 15h00 Nantes Prime Video Rennes 17h05 Auxerre C+ Sport Monaco 20h45 Lyon Prime Video

