Ligue 1 : Lens s’incline, l’OM passe deuxième !

L’Om s’est imposé à Nantes 0-2, plus tard dans la soirée Lens s’est incliné face à Nice 0-1. Les autres concurrents Paris, Rennes et Monaco se sont imposés, Lille a fait match nul…

L’OM fait une bonne opération en battant Nantes 0-2. Plus tard dans la soirée, Lens n’a pas réussi à battre un Nice de retour en forme, Laborde offrant un victoire aux Aiglons. Paris s’est imposé face à Montpellier, Rennes et Monaco ont fait le travail face à Strasbourg et Auxerre. Voici le classement après cette 21e journée de Ligue 1 :

L’OM remonte et passe deuxième ! pic.twitter.com/dLUI5lkaVs — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) February 1, 2023

Mercredi 1 février 2023 – J21

Toulouse 4-1 Troyes

Reims 4-2 Lorient

Lille 0-0 Clermont Foot

Nantes 0-2 Marseille

Angers 1-2 AC Ajaccio

Rennes 3-0 Strasbourg

Lens 0-1 Nice

Lyon 0-0 Brest

Montpellier 1-3 Paris SG

Monaco 3-2 Auxerre