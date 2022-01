Ligue 1 : Les détails du nouveau protocole Covid !

Alors que Bordeaux tente de faire reporter le match l’opposant à l’OM ce vendredi, la LFP a présenté un nouveau protocole Covid. Une obligation de faire des tests 48h avant un match va être mise en place…

La Ligue a suivi les nouvelles règles du gouvernement et a donc décidé de diminuer la durée d’isolement de dix à sept jours voire cinq en cas de test négatif. La règle de disposer de 20 joueurs dont n gardien sur une liste de 30 pour jouer un match reste inchangée. La Ligue pourra donc prendre sa décision concernant Bordeaux – OM 48h avant la rencontre selon le nombre de joueurs positifs. Plusieurs éléments de l’effectif devraient être de nouveaux disponibles…

🔴 Votées en commission parlementaire après un amendement défendu notamment par le député Sacha Houlié, les jauges proportionnelles dans les stades ne seront finalement pas appliquées en France. — RMC Sport (@RMCsport) January 3, 2022

Voici les détails du nouveau protocole de la LFP selon RCM

Protocole médical

– Obligation d’un TAG ou PCR à 48h du match pour l’ensemble du groupe sportif élargi

– Idem pour les officiels (arbitres/délégués)

– Réduction de la période d’isolement des joueurs positifs (en adéquation avec les annonces gouvernementales)

– Evolution des attestations de suivi médical

Côté sportif

– Toute personne qui accède doit à la zone vestiaire doit pouvoir justifier d’un TAG ou PCR négatif de moins de 48h

– Les animations effectuées en présence d’acteurs du jeu sur l’aire de jeu ne sont plus autorisées

– Entrée séquencée des officiels et des équipes

– Deux zones d’échauffement distinctes pour les remplaçants des deux équipes

– Les photos d’équipe ne sont plus autorisées

– Les coups d’envoi fictifs ne sont plus autorisés

– Le GOAT doit être une personne du club, et se limite à déposer le ballon sur le socle

Côté médias

– Le principe de distanciation physique s’applique donc en tribune pour les personnes assises en tribune de presse

– Les interviews d’avant match doivent se dérouler à l’extérieur

– L’assistant réalisateur peut se rendre entre les deux bancs de touche seulement lorsque sa mission le nécessite

– Il est demandé aux photographes situés à proximité des poteaux de corner de rester à distance du tireur du coup de pied de coin

– Le caméraman présent en zone vestiaire doit pouvoir justifier d’un test TAG ou PCR négatif de moins de 48h

– Transfert des positions flash interview au même endroit que la zone mixte à l’aire libre, ou à défaut dans un espace extérieur

– Les espaces de travail médias et la salle de conférence de presse sont soumises à une jauge de 50% de leur capacité initiale

– Une distanciation physique d’1m ou d’un siège sur deux s’applique dans ces mêmes espaces

– Utilisation obligatoire des micro-perches

– Zone mixte à l’air libre retranscrite dans le protocole telle que décrétée mi-décembre

– Remise de trophée uniquement en dehors des zones techniques et bancs de touche, de préférence à proximité d’un poteau de corner