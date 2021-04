Ligue 1 : Les leaders assurent, l’OM gâche tout et Lens prend le large !

Samedi soir l’Olympique de Marseille a été ralenti à Montpellier (3-3) lors de la 32e journée de championnat. Voici les autres résultats de Ligue 1.

En match d’ouverture de la 32e journée de championnat, le LOSC s’est défait du piège messin vendredi soir. Les nordistes ont pris le meilleur sur l’équipe entraînée par Frédéric Antonetti sur le score de 2 buts à 0, et conservent ainsi leur première place au classement. Cette défaite du FC Metz arrange les affaires de l’OM pour la lutte à la 5e place. Toutefois les olympiens n’ont pas profité de cette opération en ne faisant mieux qu’un match nul sur la pelouse de Montpellier. Ce faux pas permet au Stade Rennais et au RC Lens de mettre la pression sur les marseillais après leurs victoires respectivement face au FC Nantes et Lorient.

Quelques heures avant l’OM, le Paris Saint-Germain s’était facilement imposé face à Strasbourg, intensifiant la course au titre dont l’AS Monaco n’a toujours pas dit son dernier mot. En effet l’ASM a dominé la lanterne rouge dijonnaise (3-0). De son côté l’Olympique Lyonnais a pris le meilleur sur Angers (3-0).

Vendredi 9 avril

21h00 : FC Metz – LOSC : 0-2

Samedi 10 avril

17h00 : RC Strasbourg Alsace – PSG : 1-4

21h00 : Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille : 3-3

Dimanche 11 avril

13h00 : Stade Rennais F.C. – FC Nantes : 1-0

15h00 : Stade Brestois 29 – Nîmes Olympique : 1-1

15h00 : RC Lens – FC Lorient : 4-1

15h00 : OGC Nice – Stade de Reims : 0-0

15h00 : AS Saint-Etienne – Girondins de Bordeaux : 4-1

17h05 : AS Monaco – Dijon FCO : 3-0

21h00 : Olympique Lyonnais – Angers SCO : 3-0