Ligue 1 : Lille – MHSC ce soir, l’OM demain et Nantes – Lyon comme affiche… le programme TV complet

La 33e journée de Ligue 1 commence ce soir par Lille vs MHSC. L’OM reçoit Lorient samedi à 17h. Voici le programme complet de ce weekend !

Cette 33e journée débute par un match comptant pour le podium et la course au titre mais aussi pour la 5e place. En effet, le leader lillois reçoit Montpellier à 21h. Rennes aussi en course pour cette 5e place ira à Angers à 13h demain avant OM – Lorient à 17h. Dimanche, le PSG affrontera l’ASSE à 13h, avant le multiplex de 15h. A 17h, Monaco ira à Bordeaux avant l’affiche de cette journée Nantes vs Lyon.

LE PROGRAMME DE LA 33E JOURNÉE DE LIGUE 1

Vendredi 16 avril

21 heures : Lille OSC – Montpellier Hérault Sport Club (Canal + Sport)

Samedi 17 avril

13 heures : SCO Angers – Stade Rennais F.C. (Canal + Sport)

17 heures : Olympique de Marseille – FC Lorient (Canal +)

Dimanche 18 avril