Ligue 1 : L’OM fait une bonne opération !

L’OM s’est imposé face à Lorient samedi soir lors de la 8e journée de Ligue 1. Une victoire dans la douleur mais qui permet au club olympien de se rapprocher de ses concurrents directs…

Si Lyon n’a pas fait de détails face à Monaco en s’imposant 4-1, ce n’est pas le cas des autres concurrents de l’OM. En effet, Rennes s’est incliné à domicile face à Angers, Lille et Nice se sont séparés sur un match nul 1-1, l’ASSE n’avance plus depuis sa victoire au Vélodrome et s’est incliné face à Metz 2-0.

Rennes cale, l’ASSE n’y arrive plus…

La prestation de Leonardo Balerdi 🇦🇷 contre Lorient samedi. Impérial de la tête, défend debout, relance propre et dangereux sur coup de pied arrêté. Belle performance ! Bravo @leoobalerdi5 ! 👏 #TeamOMpic.twitter.com/3LawnelMFj — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) October 25, 2020

L’OM a 3 points des deux leaders

Du coup, avec 15 points l’OM se retrouve 4e de Ligue 1 à égalité de point avec Rennes (3e). Lille et le PSG se partage la première place avec 18 points. Nice et Lyon sont juste derrière l’OM avec respectivement 14 et 13 points, Monaco est 12e avec 11 points, l’ASSE est 13e à 5 points des marseillais…