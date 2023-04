Ligue 1 : L’OM peut souffler après le faux pas de l’AS Monaco

Lens recevait Strasbourg en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Les hommes de Haise se sont imposés 2-1 face à Strasbourg qui lutte pour son maintien en Ligue 1. Du coup, les Lensois s’offrent 3 points d’avance sur l’OM qui se déplace à Lorient dimanche soir. L’AS Monaco n’a pris qu’un point de son match face au FC Nantes !

Le sprint final est lancé, l’OM va devoir confirmer ses bons résultats à l’extérieur avec ce déplacement à Lorient dimanche soir en clôture de cette 30e journée de Ligue 1. D’autant que ce weekend, le PSG a pris des points face à Nice, le RC Lens s’est imposé ce vendredi soir face à Strasbourg. En cas de victoire monégasque face à Nantes, ils auraient pu passer devant les Marseillais au classement… Mais cela n’a pas été le cas ! Le FC Nantes est revenu à 2-2 ce qui laisse l’ASM à 2 points de l’OM.

🗓📺PROGRAMMATION TÉLÉ

Le programme📺de la J30 de #Ligue1UberEats est tombé :

On commencera vendredi par #RCL vs #RCSA

Samedi on enchaine avec #SCO vs #LOSC puis #OGCN vs #PSG.

Dimanche on commencera avec #OL vs #SRFC et on finira avec le #FCL vs #OM. pic.twitter.com/HHBoOcQLCb

— MPGLaurent (@MPGLaurent) March 9, 2023