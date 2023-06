Ligue 1 : L’OM présent dans 5 des 10 affiches !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La Ligue donne au compte goutte des extraits du calendrier à venir. Les 10 plus grosses affiches sur Prime Video Sport France viennent d’être dévoilées. Si le PSG a la part belle avec 7/10, l’OM est bien présent avec 5/10.

En effet, les matches OM vs PSG aller et retour, OM vs Lyon aller et retour et Lens vs OM ont été choisi par le diffuseur.

Les 10 affiches de la saison à suivre en exclusivité sur @PVSportFR 🍿🍿🍿#RevealCalendrier



L’OM va commencer sa saison par des matches de Ligue 1 face à Reims, Metz, Brest, Nantes et Toulouse.

Les prochaines dates clés pour l’OM

10 juin : Ouverture officiel du mercato estival 2023

03 Juillet : Reprise de l’entrainement

8-9 août : Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions

12-13 août : Première journée de Ligue 1 OM vs Reims

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions

19-20 août: Deuxième journée de Ligue 1 Metz vs OM

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

26-27 août : Troisième journée de Ligue 1 OM vs Brest

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions