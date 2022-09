Ligue 1 : L’OM ne lâche pas le PSG, Rennes cartonne, Lyon cale à Monaco …

L’Olympique de Marseille s’est imposé samedi soir (2-1) face au LOSC. Les Marseillais récupèrent la première place du classement à égalité de points avec le Paris-Saint-Germain, vainqueur de Brest (1-0).

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce samedi contre Lille (2-1) et enchaîne une cinquième victoire consécutive. Grâce à ce précieux succès les marseillais sont en tête du classement à égalité de points avec le PSG, vainqueur de Brest (1-0).

Dans la journée de dimanche, les niçois ont enregistré leur deuxième victoire de la saison à Ajaccio (0-1), pendant que Rennes a étrillé Auxerre (5-0) au Roazhon Park. Avec cette victoire, les joueurs de Bruno Génésio, futur adversaire de l’OM remontent à la sixième place. En clôture de cette 7ème journée de Ligue 1, l’AS Monaco a battu Lyon (2-1). Les Gones sont désormais cinquième et comptent six points de retard sur Paris et Marseille en tête du championnat.

Les résultats de la 7 ème journée de Ligue 1

Vendredi 9 septembre Lens 1-0 Troyes Samedi 10 septembre Paris 1-0 Brest OM 2-1 Lille Dimanche 11 septembre Strasbourg 0-0 Clermont Toulouse 1-0 Reims Lorient 3-2 Nantes Angers 2-1 Montpellier Ajaccio 0-1 Nice Rennes 5-0 Auxerre Monaco 2-1 Lyon

Le classement

Au classement, l’OM est coleader de Ligue 1 à égalité avec son rival parisien. Le RC Lens complète le podium. Le Stade Rennais, prochain adversaire de l’OM en championnat, est sixième.