Ligue 1 : Lopez (LOSC) évoque aussi la possibilité d’une saison blanche…

Seule la saison blanche a une existence légale — Lopez

« Cette décision signifie la fin du foot jusqu’à la mi-juillet, mais il ne signifie pas encore, officiellement, la fin de la saison 2019-2020. Il faudra en décider, même si, à mon avis, on risque de se diriger vers cela. Jeudi, le bureau de la Ligue va faire une proposition au Conseil d’administration pour décider de la suite. Que fait-on en août ? On finit la saison en cours ou on l’annule pour commencer la saison 2020-2021 ? Ou on continue la saison 2019-2020 en repoussant le début de la prochaine ? Et si on décide de ne pas reprendre la saison en cours, quel arbitrage en fait-on ? Aux Pays-Bas, ils ont décidé d’arrêter sans décerner le titre de champion ni reléguer d’équipes dans la division inférieure, ce qui semble assez arbitraire et entraîne déjà des plaintes devant les tribunaux. (…) Seule la saison blanche a une existence légale car il est écrit que seule une saison qui va au bout des 38 journées peut être validée ; donc, logiquement, toute autre chose ne peut l’être. La saison blanche pose des problèmes à beaucoup de gens et de clubs, qui l’estiment inacceptable, ce que je peux entendre. Le gouvernement pourrait donc permettre à la LFP de modifier son règlement, en ces circonstances exceptionnelles. Mais, à mes yeux, le gel de la saison est tout aussi peu acceptable que la saison blanche. Que ce soit à la 28e journée, à la 27e, à la 19e ou au ratio du nombre de points pris par match, le gel ne me semble pas équitable. Au cours des dix dernières années, le top 5 a régulièrement été modifié lors dix dernières journées de Championnat. Nous avons étudié la question : 71 % des équipes ont changé de place dans les dix dernières journées, depuis dix ans. » Gérard Lopez – source : L’Equipe