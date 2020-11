Ligue 1 : Lyon prend les 3 points face à Reims et met la pression pour la course au podium !

Lyon s’est imposé facilement sur sa pelouse face à Reims sur le score de 3-0. Les hommes de Rudi Garcia montent sur le podium.

Après le match nul du PSG face à Bordeaux et la victoire de l’OM, Lyon s’est imposé lors de sa confrontation face au Stade de Reims. Avec ces trois points, Rudi Garcia et ses joueurs montent sur le podium et mettent la pression aux Marseillais qui vont absolument devoir remporter les deux matchs en retard face à Lens et Nice pour espérer monter sur le podium voire titiller le PSG à la première place.

🔚 VICTOIRE ! Auteurs d’un match sérieux face à une équipe rémoise réduite à 10 à la demi-heure de jeu, nos Lyonnais remportent un troisième succès consécutif qui leur permet de remonter provisoirement sur le podium de la @Ligue1UberEats ! 3-0 #OLSDR pic.twitter.com/bwhibY3Gzh — Olympique Lyonnais (@OL) November 29, 2020

LE PROGRAMME ET RESULTATS DE LA 12E JOURNEE DE LIGUE 1

vendredi 27 novembre

Strasbourg 1 – 1 Rennes

samedi 28 novembre

OM 3-1 Nantes

Paris-SG 2-2 Bordeaux

dimanche 29 nov.

Lyon 3-0 Reims

Lorient 15h00 Montpellier

Monaco 15h00 Nîmes

Lens 15h00 Angers

Metz 15h00 Brest

Nice 17h00 Dijon

Saint-Étienne 21h00 Lille