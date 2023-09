Ligue 1 : Lyon s’enfonce, Lens doit se relancer avant le clasico PSG – OM (Prog TV)

Ce dimanche l’Olympique de Marseille joue le Clasico face au PSG. Avant cela, Lyon s’est enfoncé dans la crise en perdant vs Brest. Voici le programme complet de cette 6e journée de Ligue 1.

La Ligue 1 est reparti dès ce vendredi avec un choc entre Monaco et Nice remporté par les Aiglons. Pour la première de Grosso, les Lyonnais n’ont pas réussi à prendre les trois points contre Brest. Ce dimanche se jouera un match du RC Lens contre Toulouse qui aura l’occasion de se relancer après un début de saison compliqué.

La programmation TV de cette 6e journée de Ligue 1

Vendredi 22 septembre

Monaco 0-1 Nice (21h00 sur Prime Video)

Samedi 23 septembre

Nantes 5-3 Lorient (17h00 sur Prime Video)

Brest 1-0 Lyon (21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal + Foot)

Dimanche 24 septembre 2023

Metz- Strasbourg (13h00 sur Prime Video)

Lens – Toulouse (15h00 sur Prime Video)

Le Havre – Clermont (15h00 sur Prime Video)

Montpellier Hérault SC – stade Rennais (17h05 sur Canal+ Foot)

PSG – Olympique de Marseille (20h45 sur Prime Video)

Mardi 26 septembre

LOSC – Reims (21h sur Prime Video)

Déclarations d’avant-match

« Nous, on aime l’OM, on aime ce club. Toutes les parties veulent que ça fonctionne. Maintenant je pense qu’il y a beaucoup, en tout cas suffisamment, de monde qui en parle actuellement. Moi je suis joueur de foot, je n’ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Mais ce qui a de sûr c’est que on a besoin d’eux et ils ont besoin de nous. On essaie de se concentrer sur le foot et on espère tous que ça va bien se termine et qu’on va pouvoir évoluer dans une atmosphère saine. » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse

Pancho Abardonado :

« Chaque coach a ses préférences, ses habitudes. Marcelino a essayé de mettre en place son système. J’en ai un autre. J’ai mes convictions. Je veux un football offensif et mettre les joueurs à leurs postes. Le style que je veux ? Comme quand j’étais joueur : agressif dans le bon sens du terme. Je n’ai jamais pris de carton rouge en 300 matchs de Ligue 1, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. »