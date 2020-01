Ligue 1 : « Mi-février, on va savoir si l’OM a assuré le podium… »

Nouvel extrait de notre Débat Foot Marseille de ce lundi en compagnie de Thierry qui pense que l’OM peut terminer sur le podium si les matchs de février se passent sans encombre.

Ce lundi, c’était le Débat Foot Marseille de la rentrée 2020 en compagnie de Thierry, Jean-Charles De Bono, Nicolas Filhol et Benjamin Courmes. Au programme, décrassage de Trélissac – OM mais aussi focus sur Rennes qui se jouera ce vendredi.

ON ENTRE DANS LE MONEY TIME LÀ ! — THIERRY

Plus largement, Thierry a évoqué tous les matchs qu’attendent l’OM jusqu’à la moitié de mois de février. Selon lui, si ces rencontres se déroulent bien, une place sur le podium est quasiment assuré pour les joueurs d’André Villas-Boas !

« C’est un match à 6 points. Tu le gagnes, tu fais le grand écart avec tes poursuivants. On entre dans le money time là ! Mi-février on va savoir si l’OM peut finir sur le podium. Si on passe sans encombres tous ces matchs-là, le podium sera assuré au mois de février. »

Thierry (@Mode55489648) – Source : Football Club de Marseille

