Ligue 1 : Monaco, PSG, Lille, OM vs OL… le programme TV complet de la J20 !

La 20e journée de Ligue 1 s’annonce excitante avec plusieurs rencontres intéressantes à suivre ce week-end. Le vendredi 31 janvier 2025, la journée commencera avec un duel entre Montpellier Hérault SC et RC Lens, prévu à 20h45 et diffusé sur DAZN. Le lendemain, samedi 1er février, les matchs commenceront tôt avec le Stade Brestois 29 qui recevra le Paris Saint-Germain à 17h00, à suivre sur beIN SPORTS 1. À 19h00, c’est au tour de l’AS Monaco d’affronter AJ Auxerre, toujours sur DAZN, suivi à 21h05 de l’opposition entre le LOSC Lille et AS Saint-Étienne.

OM vs OL comme affiche !

Dimanche 2 février, la journée se poursuivra avec plusieurs matchs clés à 15h00, où Toulouse FC accueillera l’OGC Nice. À 17h15, plusieurs rencontres sont programmées simultanément : Stade Rennais FC contre RC Strasbourg Alsace, Stade de Reims face au FC Nantes, et Angers SCO qui jouera contre Havre AC. Enfin, à 20h45, un choc au sommet opposera l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais, un match à suivre sur DAZN pour clore cette journée de football français.

Programmation TV de la 20e journée de Ligue 1 :

Vendredi 31 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – RC Lens

Samedi 1er février 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain

Samedi 1er février 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Monaco – AJ Auxerre

Samedi 1er février 2025 à 21h05 sur DAZN

LOSC Lille – AS Saint-Étienne

Dimanche 2 février 2025 à 15h00 sur DAZN

Toulouse FC – OGC Nice

Dimanche 2 février 2025 à 17h15 sur DAZN

Stade Rennais FC – RC Strasbourg Alsace

Stade de Reims – FC Nantes

Angers SCO – Havre AC

Dimanche 2 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais