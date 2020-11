Ligue 1 : Monaco, un sérieux concurrent au podium pour l’OM?

Vainqueur face au PSG ce vendredi soir, l’AS Monaco est monté à la seconde place de la Ligue 1. De quoi inquiéter l’Olympique de Marseille?

Depuis le début de la saison, les véritables concurrents de l’Olympique de Marseille pour une place sur le podium étaient le LOSC ainsi que le Stade Rennais. Lors de son dernier match face à Bordeaux, les hommes de Julien Stephan ont chuté.

il faut saluer la qualité de la seconde période monégasque et les promesses de cette équipe — MENES

Au contraire, c’est l’AS Monaco qui semble revivre dans le championnat français. Ce vendredi soir, les hommes de Niko Kovac se sont illustrés face au PSG en remportant leur match sur le score de 3-2 après avoir été menés. Selon Pierre Ménès qui a analysé la victoire des Monégasques ce vendredi soir, le club de la Principauté devient un véritable concurrent pour une place au podium…

« C’est la troisième défaite en onze matchs pour Paris cette saison. Une saison très spéciale dans la mesure où Tuchel n’a jamais pu aligner son équipe-type. Mais il faut aussi saluer la qualité de la seconde période monégasque et les promesses de cette équipe qui joue un football assez épatant et devient un candidat de plus pour le podium »

Pierre Ménès – Source : Canal +