Ligue 1 : Nice – OM décalé, OM – Dijon fixé !

La 30e et 31e journée de Ligue 1 sont connues. Le match de l’OM à Nice a été décalé en raison d’un changement lié au 8e de finale de Coupe de France entre le PSG et le LOSC. L’OM jouera le samedi…

Le match entre Nice et l’OM était initialement prévu le vendredi 19 mars à 21h, il a été repoussé au samedi 20 mars à 17h.

🚨📺En raison de la programmation du 1/8ème de finale de Coupe de France @PSG_inside🆚@losclive le mercredi 17 mars 2021, la programmation de la 30e journée de @Ligue1UberEats est modifiéehttps://t.co/sX8otRGw6O — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 12, 2021

A voir : Le calendrier complet de l’OM saison 2020/2021

Voici la programmation TV de la 30e journée de Ligue 1.

Vendredi 19 mars

21h : AS Saint-Etienne – AS Monaco (Canal + Sport)

Samedi 20 mars

13h : FC Metz – Stade Rennais F.C. (Canal + Sport)

17h : OGC Nice – Olympique de Marseille (Canal +)

Dimanche 21 mars

13h : RC Strasbourg Alsace – RC Lens (Canal + Sport)

15h : Stade Brestois 29 – Angers SCO (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : Dijon FCO – Stade de Reims (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : Montpellier Hérault SC – Girondins de Bordeaux (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : FC Nantes – FC Lorient (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

17h05 : LOSC – Nîmes Olympique (Canal + Sport)

21h : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain (Canal +)

Les matches de la 31e journée on été communiqués…

📺 La programmation TV de la 31e journée de @Ligue1UberEats vient de tomber !https://t.co/jnfGzLrWGj — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 12, 2021



Voici la programmation TV de la 31e journée de Ligue 1.

Samedi 3 avril

13h : AS Monaco – FC Metz (Canal +)

17h : PSG – LOSC (Canal +)

21h : RC Lens – Olympique Lyonnais (Canal +)

Dimanche 4 avril

13h : Angers SCO – Montpellier Hérault SC (Canal + Sport)

15h : Girondins de Bordeaux – RC Strasbourg Alsace (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : FC Lorient – Stade Brestois 29 (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : FC Nantes – OGC Nice (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : Stade de Reims – Stade Rennais F.C. (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

17h05 : Nîmes Olympique – AS Saint-Etienne (Canal + Sport)

21h : Olympique de Marseille – Dijon FCO (Canal +)