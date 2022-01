Ligue 1 : Nice s’impose et met la pression sur l’OM !

OM – LOSC, mais aussi ASSE – Lens sont au programme ce weekend. Nice s’est imposé 2-1 face à Nantes ce vendredi en ouverture de cette 21e journée.

Après ce Nice – Nantes, la 21e journée de Ligue 1 va nous proposer une ASSE – Lens samedi, Lyon ira à Troyes, alors que l’affiche du dimanche sera OM vs LOSC. Le Nice de Galtier s’est imposé 2-1 grâce à des buts de Dolberg (sp) et Thuram. Girotto avait égalisé sur coup franc juste avant la mi-temps grâce à une erreur de main de Benitez. A noter que Jordan Amavi, prêté par l’OM, était titulaire et a joué 74 minutes. Le latéral gauche a pris un carton jaune dans ce match…

Le programme de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 14 janvier 2022 à 21h00 sur Prime Video

OGC Nice 2-1 FC Nantes

Samedi 15 janvier 2022 à 17h00 sur Prime Video

AS Saint-Etienne – RC Lens

Samedi 15 janvier 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé

Paris Saint-Germain – Stade Brestois 29

Dimanche 16 janvier 2022 à 13h00 sur Prime Video

Stade Rennais FC – FC Girondins de Bordeaux

Dimanche 16 janvier 2022 à 15h00 sur Prime Video

FC Lorient – Angers SCOAS Monaco – Clermont Foot 63

Stade de Reims – FC Metz

RC Strasbourg Alsace – Montpellier Hérault SC

Dimanche 16 janvier 2022 à 17h05 sur Canal+ Sport

ESTAC Troyes – Olympique Lyonnais

Dimanche 16 janvier 2022 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – LOSC Lille