Ligue 1 / OM : Accord pour une réduction des salaires par tranches !

« Le solde de la rémunération brute mensuelle non versée sera donc exigible et payé sans réserve aux joueurs concernés le mois suivant le dernier match officiel du Championnat de France de L1 ou L2 disputé de la saison 2019-2020, ou suivant la décision de mettre un terme à la saison sportive prise par la LFP. (…) Le solde des rémunérations brutes mensuelles non perçu par les joueurs deviendrait des créances privilégiées dont le paiement devra être assuré en priorité sur tout prochain virement des futurs droits télévisuels enregistré et perçu par la LFP à destination des clubs professionnels ». Extrait accord LFP / UNFP – source : L’Equipe