Ligue 1-OM: Deux changements en plus à la reprise ?

Si tous les championnats reprennent, la FIFA a décidé d’instaurer une règle temporaire concernant les changements…

L’UEFA favorise l’idée de prendre en compte les classements établis au moment de la suspension des championnats, si la saison ne va pas à son terme. Dans le cas contraire, la FIFA a décidé d’ajouter deux changements de plus, cinq au lieu de deux…

Autoriser temporairement un plus grand nombre de changements– FIFA

« Lorsque les compétitions reprendront, ces dernières seront probablement confrontées à un calendrier encombré, avec une fréquence de matchs plus élevée que la normale durant plusieurs semaines. La sécurité des joueurs est l’une de nos principales priorités. Or une fréquence de matchs plus élevée que la normale peut augmenter le risque de blessures potentielles, en raison d’une surcharge pour les joueurs. Compte tenu de cela, et à la lumière du défi unique auquel nous sommes confrontés, la Fifa a proposé à l’IFAB d’autoriser temporairement un plus grand nombre de changements, à la discrétion de chaque organisateur. » FIFA— Source: RMC Sport