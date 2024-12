Ligue 1 : OM – LOSC, PSG – OL… le programme TV complet de la J15 !

La 15e journée de Ligue 1 2024/2025 propose plusieurs matchs intéressants, dont l’affiche entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille samedi 14 décembre, et un choc au sommet entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Les autres rencontres mettront en scène des équipes en quête de points cruciaux, tant pour le haut que le bas du classement.

La 15e journée de Ligue 1 de la saison 2024/2025 s’annonce riche en rebondissements avec plusieurs matchs intéressants au programme. Le vendredi 13 décembre, Toulouse FC accueillera l’AS Saint-Étienne à 20h45 pour un duel qui s’annonce disputé, les deux équipes cherchant à remonter au classement après un début de saison en dents de scie. Le samedi 14 décembre sera marqué par une affiche très attendue : l’Olympique de Marseille recevra le LOSC Lille à 17h00 sur beIN SPORTS. Un match de haut de tableau entre deux clubs ambitieux, avec l’OM qui espère confirmer sa bonne forme à domicile face à un LOSC toujours redoutable.

Reims vs Monaco, AJA – Lens

La journée de samedi se poursuivra avec deux autres matchs. À 19h00, AJ Auxerre aura la lourde tâche de défier le RC Lens, dans une rencontre qui pourrait être décisive pour les deux équipes dans la lutte pour le maintien. À 21h00, le Stade de Reims accueillera l’AS Monaco pour un match entre deux équipes offensives. Les Monégasques, en quête de podium, devront se méfier des Rémois, qui ne manqueront pas d’ambition à domicile. Le dimanche 15 décembre, plusieurs affiches se disputeront sur DAZN, à commencer par le match entre Montpellier Hérault SC et l’OGC Nice à 15h00, suivi des rencontres à 17h00, avec Stade Rennais face à Angers SCO, Stade Brestois contre FC Nantes et Le Havre AC face au RC Strasbourg.

Le dernier match de cette journée de Ligue 1 se déroulera à 20h45, avec un choc au sommet entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Les Parisiens, leaders du championnat, devront gérer la pression d’un Olympique Lyonnais qui enchaine les bons matches.

La programmation TV de la 15e journée de Ligue 1

Vendredi 13 décembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Toulouse FC – AS Saint-Étienne

Samedi 14 décembre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Olympique de Marseille – LOSC Lille

Samedi 14 décembre 2024 à 19h00 sur DAZN

AJ Auxerre – RC Lens

Samedi 14 décembre 2024 à 21h00 sur DAZN

Stade de Reims – AS Monaco

Dimanche 15 décembre 2024 à 15h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – OGC Nice

Dimanche 15 décembre 2024 à 17h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Angers SCO

Stade Brestois 29 – FC Nantes

Havre AC – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 15 décembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais