Ligue 1 : OM – Nice, Monaco – PSG… le programme TV complet de la 29e journée !

A peine les émotions de Coupe d’Europe passées que la Ligue 1 reprend. La 29e journée va débuter ce vendredi par un ASSE vs ESTAC, duel des mal classés. Il y aura deux grosses affiches dimanche avec Monaco – PSG et OM – Nice. Voici le programme complet.

Le premier match de cette journée va se jouer ce vendredi soir pour un duel en bas de tableau entre L’AS Saint-Étienne et Troyes à Geoffroy-Guichard. Les deux clubs ont changé de coach et sont sur une dynamique assez positives. Samedi, Lens recevra Clermont et dans la soirée Lille ira à Nantes. Dimanche, l’AS Monaco et le PSG vont essayer de digérer leurs éliminations des Coupes d’Europe à 13h. il y aura ensuite 4 matches avant Reims vs Lyon et enfin en soirée, l’affiche entre le second et le troisième OM vs Nice.

La programmation TV de la 29e journée de Ligue 1

Vendredi 18 mars à 21h00 sur Prime Video

AS Saint-Etienne – ESTAC Troyes

Samedi 19 mars à 17h00 sur Prime Video

RC Lens – Clermont Foot 63

Samedi 19 mars à 21h00 sur Canal+ Décalé

FC Nantes – LOSC

Dimanche 20 mars à 13h00 sur Prime Video

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Dimanche 20 mars à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO – Stade Brestois 29

Girondins de Bordeaux – Montpellier Hérault

FC Lorient – RC Strasbourg Alsace

Stade Rennais F.C. – FC Metz

Dimanche 20 mars à 17h05 sur Canal+ Sport

Stade de Reims – Olympique Lyonnais

Dimanche 20 mars à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – OGC Nice