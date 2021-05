Ligue 1 : OM, Stade Rennais, Lens… Franck Haise annonce la couleur dans la course à la 5e place !

Tout juste promu en Ligue 1, Lens réalise une superbe saison en étant proche de terminer à la 5e place de notre championnat. En concurrence avec le Stade Rennais et l’OM, le coach nordiste va tout faire pour terminer européen mais n’en fera pas toute une histoire si cela n’est pas le cas.

Cette saison, l’Olympique de Marseille est en concurrence avec le Stade Rennais et le Racing Club de Lens pour la 5e place et atteindre l’Europa League la saison prochaine.

je ne fais pas une fixation sur la 5e place — HAISE

Avant la rencontre face au LOSC, le coach du RC Lens, Franck Haise, était devant les journalistes. L’entraîneur français a pour objectif de terminer à la 5e place mais sera tout de même fier du parcours de ses joueurs, quoi qu’il arrive.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Plus que quelques détails à régler pour l’avenir de Thauvin?

« L’Europe ce n’est pas tabou du tout, on est à trois journées de la fin, mais je ne fais pas une fixation. Si on finit 7e, je vais passer de très bonnes vacances. Je n’aurais aucun regret quoiqu’il se passe. On sera fier de ce qu’on a réalisé. On va tout faire pour finir 5e, peut-être 6e, mais ce n’est pas tabou. » Franck Haise – Source : Conférence de presse (05/05/21)