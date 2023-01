L’OM est mené 1/0 à la mi-temps par Monaco sur un but contre son camp de Jordan Veretout. Mbemba veut y croire !

On doit continuer de les presser

»Monaco nous presse beaucoup, mais c’est normal parce que nous aussi on les presse. Ils ont profité de leurs occasions et ont marqué. On va continuer à pousser pour la deuxième mi-temps. Le plus important dans notre situation c’est de continuer à pousser et ça va marcher’.’ Chancel Mbemba – Source : Canal+Sport 360 (28/01/2023)