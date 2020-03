Ligue 1 : On sait ce que devrait rapporter les nouveaux droits TV à l’OM…

A partir de la saison prochaine, les droits TV vont exploser en France. Si les « petits » clubs vont considérablement augmenter leurs revenus, les gros vont quand même en bénéficier…

Mediapro, Canal+ et Free vont payer 1,153 milliard d’euros par an pour la période 2020-2024. Une hausse de près de 60% par rapport au contrat en cours qui est de 726,5 millions d’euros annuels. Selon l’Equipe, « la manne d’environ 400 millions d’euros supplémentaires qui doit tomber dans les caisses de la LFP à partir de la saison prochaine sera répartie à parts égales entre les pensionnaires de l’élite. Soit environ 20 millions d’euros de plus par club, après soustraction de la taxe Buffet (5 %) et de diverses aides, notamment à la FFF. » L’OM devrait donc voir augmenter ses revenus de 20M€/an à partir de la saison prochaine, et ce n’est pas tout…

Au moins 25M€ par an pour l’OM ?

Même si le club olympien a voté contre, le schéma de répartition des les droits internationaux a été adopté par 17 clubs. C’est un montant de 60 millions d’euros net par an qui profitera à neuf équipes à vocation européenne (PSG, Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Monaco, Bordeaux, Rennes, Lille et Nice). Même si le montant global est jugé faible, « 20 millions d’euros seront partagés équitablement entre elles et 40 millions selon un critère de notoriété. » L’OM devrait donc récupérer un minimum de 5M€. Au total, le club phocéen peur donc tabler sur une rentrée supplémentaire d’un minimum de 25M€ par an. Pas négligeable vu l’état des finances du club…