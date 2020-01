Ligue 1 : Quand Rennes pleurniche auprès de la Ligue aprés sa défaite face à l’OM…

Rennes a eu du mal à digérer la défaite face à l’OM de vendredi dernier. Bousculé par les marseillais qui ont arraché une victoire contre le cours du jeu en seconde période, le Stade Rennais a rédigé un rapport qu’il a envoyé à la LFP…

En effet, selon La Provence, le club breton a envoyé un rapport à la LFP afin de se plaindre du comportement de Kevin Strootman. A la mi-temps, le milieu néerlandais de l’OM aurait insulté le président de Rennes, Olivier Létang. Ce dernier n’aurait pas accepté les excuses du joueur après le match. Cet échange s’est produit autour d’un échauffourée lors du retour des joueurs vers les vestiaires. Le latéral rennais Hamari Traoré avait allumé la mèche…

Letang transmet un rapport à la LFP…

Par ailleurs, le défenseur central breton, Damien Da Silva s’était plaind de l’agressivité des olympiens lors de ce match, en particulier des fautes répétées sur le jeune Camavinga : « Il y avait forcément beaucoup d’agressivité, car Marseille a mis de l’impact. Ils ont voulu… blesser, ou faire mal à des joueurs importants de notre équipe. Donc à un moment donné, il faut répondre intelligemment ». Pour la réponse intelligente, on repassera, Da Silva étant coupable d’un vilain tacle sur Lopez en fin de match qui offrira le coup franc à Payet et le but à… Strootman !