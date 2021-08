Ligue 1 : Quel onze de l’OM face à Montpellier ?

Demain à 20h45 l’Olympique de Marseille se déplace à La Mosson pour affronter le MHSC à l’occasion de la 1e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va concocter le coach argentin ?

Jorge Sampaoli doit faire sans de nombreuses absences dans le cadre du premier match de l’OM en championnat cette saison. En effet le technicien sud-américain doit composer sans Caleta-Car et Paul Lopez, tous deux atteints du covid. De plus Alvaro est suspendu et Milik revient tout juste de blessure. Toutefois Kamara a lui fait son retour à l’entraînement cette semaine.

Plusieurs absents pour le dernier match

Avec ces quatre absences, Sampaoli va devoir trouver les bonnes associations pour prendre le meilleur sur les montpelliérains.

Le onze de l’OM en 5-3-2



Mandanda

Rongier Saliba Balerdi Peres Luis Henrique

Under Guendouzi Gueye

Payet Gerson