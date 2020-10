Ligue 1 : Quelle date pour le match OM Lens (reporté) ?

L’Olympique de Marseille devait affronter le RC Lens ce vendredi au Stade Vélodrome à 21h00. Le match n’aura pas lieu et a été officiellement reporté. Il pourrait ne pas se jouer avant 2021.

La décision de reporter le match OM – Lens est tombée mercredi dans la soirée. Et pour cause, l’effectif lensois est profondémment touché par l’épidémie du Covid19. Pas mois de 18 cas ont été recensés à ce jour entre les joueurs et le staff du club du nord de la France.

Programmée vendredi soir (21 heures), cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1 pourrait ne pas se jouer avant plusieurs mois. En effet, selon La Provence, le calendrier étant déjà bien rempli avec la Ligue des Champions, le match devrait être reprogrammé en 2021, pas avant.