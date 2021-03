Ligue 1 : Rennes se rapproche de l’OM, le cauchemar du LOSC et Lyon fessé par le PSG !

L’Olympique de Marseille s’est incliné hier après-midi face à Nice pour le compte de la 30e journée de championnat. Voici les autres résultats de la Ligue 1.

Vendredi soir à 21h, l’AS Monaco est parvenu à prendre le meilleur sur une faible équipe de l’AS Saint-Étienne. Les Monégasques sont allés gagner 4-0 les Verts au Chaudron. Et recollent ainsi au peloton de tête. Alors que le lendemain l’OM s’est sèchement incliné face à l’OGC Nice (3-0), le Stade Rennais avait confirmé son renouveau un peu plus tôt dans la journée. Les Bretons ont remporté le duel face au FC Metz (3-1), capital pour la course à la 5e place. Le RC Lens a signé la bonne opération dans cette lutte en allant s’imposer 2-1 à Strasbourg.

Pour ce qui est de la tête du championnat, le LOSC s’est effondré à domicile face aux Nîmois. Enfin, dans le choc de la 30e journée de Ligue 1, les lyonnais se sont lourdement inclinés face aux parisiens sur le score de 2-4.

LeS RÉSULTATS completS de la 30e journée de Ligue 1

Vendredi 19 mars

21h : Saint-Étienne – Monaco : 0-4

Samedi 20 mars

13h : Metz – Rennes : 1-3

17h : Nice – Marseille : 3-0

Dimanche 21 mars

13h : Strasbourg – Lens : 1-2

15h : Brest – Angers : 0-0

15h : Dijon – Reims : 0-1

15h : Montpellier – Bordeaux : 3-1

15h : Nantes – Lorient : 1-1

17h05 : Lille – Nîmes : 1-2

21h : Lyon – PSG : 2-4