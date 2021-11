Ligue 1 : Roxana Maracineanu revient sur « l’électro-choc » Lyon – OM

Après les incidents qui sont survenus entre Lyon et l’Olympique de Marseille, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu s’est exprimée hier soir au micro de Prime Video. Et elle veut s’assurer que tout sera mis en place pour ne plus revivre cela.

À la suite des incidents qui se sont déroulés lors de la rencontre entre l’OL et l’Olympique de Marseille, et une bouteille d’eau jetée depuis les tribunes sur la tête de Dimitri Payet, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu tient à responsabiliser davantage les clubs.

Il faut que les clubs tiennent leurs troupes – Roxana Maracineanu

« Le plus important était de discuter. Il fallait évoquer ce problème, car Lyon-OM était un électro-choc. Nous avons réuni clubs, ligues pour travailler sur la sécurité à l’entrée, la prise de décision des arbitres et la révision du règlement disciplinaire pour pouvoir anticiper avec des choses écrites noires sur blanc pour faciliter les décisions. C’est important que chacun soit responsable. Il faut que les clubs tiennent leurs troupes. On peut vivre dans les stades, on a besoin du public, on l’a vu pendant ces mois de confinement. On doit mobiliser tout le monde pour redonner au football ces lettres de noblesse » Roxana Maracineanu – Source : BFMTV (23/08/2021)