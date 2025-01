Hier soir la Ligue 1 reprenait ses droits après 3 semaines d’arrêt avec un joli Nice – Rennes, un match remporté par les aiglons 3 à 2 et où l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda, s’est rendu coupable d’une grossière bévue sur le deuxième but niçois…

À la 34e minute de jeu, et alors que les deux équipes étaient au coude à coude, le portier rennais manque totalement sa relance au pied et offre sur un plateau le but du 2-1 à Sofiane Diop qui n’en demandait pas tant. À la fin du match, plusieurs rennais ont apporté leur soutien à Mandanda dont son entraîneur, Jorge Sampaoli…

« Il y a beaucoup de spéculations… »

Après cette énorme erreur qui n’a certainement pas aidé son équipe à venir chercher un résultat en terre niçoise, l’entraîneur argentin est en effet venu apporté tout son soutien au gardien français au micro de DAZN :

« C’est une situation difficile, il y a beaucoup de spéculations, c’est sûr que c’est pas facile pour le joueur qui doit jouer le match. C’est un joueur très expérimenté et c’est surtout un être humain, qui souffre également, car on parle beaucoup de lui dans la presse et du fait qu’il pourrait quitter le club. Je comprends son inconfort et je suis désolé pour ce qui s’est passé aujourd’hui. »

🎙️ | Jorge Sampaoli revient sur l’erreur de Steve Mandanda : « C’est un être humain. » 🧤🤷‍♂️ #OGCNSRFC pic.twitter.com/bMMfBErtg7 — DAZN France (@DAZN_FR) January 3, 2025

En attendant, les Rennais pointent seulement à la 12e place du championnat, à quatre points de la zone rouge, avant les autres matchs de la journée et la réception de l’Olympique de Marseille la semaine prochaine…

