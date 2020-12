Ligue 1 : Un joueur de l’OM (contre 3 lyonnais) dans le onze type…

L’Equipe propose comme chaque lundi son onze type de Ligue 1. Après cette 14e journée, l’on y retrouve trois joueurs de Lyon, deux du LOSC mais aussi un joueur de l’OM…

L’OM s’est imposé 2-1 face à Monaco samedi. une victoire en deux temps avec un collectif qui se retrouve petit à petit. Le journal l’Equipe a choisi de mettre en valeur Dario Benedetto suite à cette rencontre. En effet, l’attaquant olympien a reçu la note de 7/10 et figure dans le onze type du weekend. Il est accompagné par Denayer, Paqueta et Kadewere (Lyon), Bamba et André (Lille), Maouassa (Rennes) ou encore Debuchy (ASSE). Benardoni (Angers), Chardonnet (Brest) et Laurienté (Lorient) qui complètent cette équipe type…

Benedetto, buteur relancé

