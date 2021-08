Ligue 1 : Un joueur de l’OM dans le onze du week-end !

Mené 2-0 à la pause, l’OM s’est montré renversant pour s’imposer à Montpellier (2-3). Toutefois, Clermont, Metz et Paris disposent de plus d’éléments dans l’Équipe type de cette 1ère journée de Ligue 1.

À l’occasion de cette première journée de Ligue 1, l’OM s’est montré conquérant et renversant pour aller chercher les 3 points à Montpellier. De l’intensité, du rythme et de l’envie de la première à la dernière seconde, l’OM n’a rien lâché pour revenir au score et battre les Montpelliérains. La patte de Jorge Sampaoli se fait déjà ressentir avec des automatismes entre les joueurs sur le terrain. Comme après chaque journée de Ligue 1, le journal l’Equipe publie ce matin son onze type de ce weekend. Un seul marseillais y figure : Dimitri Payet. Auteur d’un doublé, le numéro 10 olympien se voit obtenir une note de 8. Métamorphosé depuis le début de la préparation estivale, l’effet Sampaoli semble déjà se faire ressentir chez Dimitri Payet. Toutefois, d’autres Marseillais auraient pu figurer dans cette équipe. Pour accompagner Dimitri Payet, on retrouve trois Clermontois (Bayo, Dossou et Gastien), deux Messins (Centonze et Udol), deux Parisiens (Navas et Herrera), un Stéphanois (Nadé), un Angevin (Traoré) ainsi qu’un Rennais (Sulemana).

Payet dans le onze type du week-end !

🔹Dimitri Payet 🇫🇷 figure dans l’Équipe type de la 1ère journée de Ligue 1 !@lequipe | #TeamOM pic.twitter.com/9pbpxUPTvR — MercatOM (@mercat_om) August 9, 2021

L’appréciation de L’Équipe pour Payet

« Il a commencé le match dans un rôle de faux numéro 9 et il a beaucoup bougé pour orienter le jeu et trouver les décalages, comme avec cette aile de pigeon pour Ünder (28e). Mais il a surtout été décisif en seconde période, notamment après l’entrée de Benedetto, signant un doublé sur coup-franc (75e) puis au terme d’un raid conclu dans la surface (80e). » – Source : L’Équipe (09/08/2021)

LES RÉSULTATS COMPLETS DE LA 1ère JOURNÉE DE LIGUE 1

Vendredi 6 août

21h : AS Monaco – FC Nantes : 1-1

Samedi 7 août

17h : Lyon – Stade Brestois 29 : 1-1

21h : ESTAC Troyes – Paris Saint-Germain : 1-2

Dimanche 8 août

13h : Stade Rennais – RC Lens : 1-1

15h : RC Strasbourg Alsace – SCO Angers : 0-2

15h : AS Saint-Étienne – FC Lorient : 1-1

15h : OGC Nice – Stade de Reims : 0-0

15h : Girondins de Bordeaux – Clermont : 0-2

17h : FC Metz – LOSC : 0-0

20h45 : Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille : 2-3