Ligue 1 : Un joueur de l’OM dans le onze type…

L’Equipe propose comme chaque lundi son onze type de Ligue 1. Après cette 13e journée, l’on y retrouve deux joueurs de Lyon, deux du PSG, deux de Strasbourg mais aussi deux lensois. Bordeaux, Lille et l’OM ont aussi un élément…

L’OM s’est imposé 0-2 à Nîmes vendredi soir. une victoire solide avec un collectif qui se retrouve petit à petit. Le journal l’Equipe a choisi de mettre en valeur Morgan Sanson suite à cette rencontre. En effet, le milieu de terrain a reçu la note de 7/10 et figure dans le onze type du weekend. Il est accompagné par Lopes et Toko Ekambi (Lyon), Gueye et Rafinha (PSG), Simaka et Ajorque (Strasbourg) ou encore Class et Kakuta (Lens). Reinildo (Lille) et Pablo (Bordeaux) complètent cette équipe type…

Sanson, élément clé selon l’Equipe

La note FCM de Morgan Sanson : 6/10