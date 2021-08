Ligue 1 – Un montpelliérain donne déjà le ton ! « L’OM ? Ce sera un gros premier match »

Opposé l’Olympique de Marseille demain soir pour le compte de la première journée de championnat, les Montpelliérains ont hâte d’en découdre avec leur voisin marseillais. À commencer par leur capitaine Andy Delort, présent hier en conférence de presse.

Après une série de matchs amicaux intéressants dans l’ensemble, que ce soit au niveau des résultats et du contenu proposé, l’Olympique de Marseille se rend demain soir à Montpellier pour disputer son premier match de Ligue 1. Une affiche qui remplit de joie les locaux avant de se confronter à leur voisin rival. Présent hier en conférence de presse, le capitaine du MHSC Andy Delort a exprimé son enthousiasme à l’idée de disputer cette rencontre. Il s’agit déjà d’un test selon lui.

« D’entrée on va voir un duel avec des joueurs en face qui ont envie » — Andy Delort

« Ce sera un gros premier match oui. Face à une belle équipe de Marseille, qui a bien recruté. D’entrée, on va voir un duel avec des joueurs en face qui ont envie, on l’a vu sur les amicaux. On va voir si on répond présent » Andy Delort – Source : Conférence de presse (06/08/2021)



Le match sera diffusé pour la première fois sur la plateforme Amazon Prime à 20h45 demain soir.