Ligue 1 : Un seul joueur de l’OM (pas de Rongier ou Payet…) dans le onze de la mi-saison

La première partie de la saison 2019/2020 est terminé. Sans surprise le PSG est en tête du classement de Ligue 1, l’OM a enchainé les bons résultats et se retrouve second suivi par Rennes et Lyon. Le quotidien l’Equipe propose ce mardi un onze type des matches allers, un seul olympien a été choisi, Steve Mandanda. Rongier, Payet ou encore Sanson, auteurs pourtant de belles prestations n’ont pas été sélectionnés…

🗞Steve Mandanda est dans @lequipe type de la première partie de saison de Ligue 1. #TeamOM pic.twitter.com/zAlQ5TNENB — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 23, 2019