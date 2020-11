Ligue 1 : Un (seul) joueur de l’OM dans le onze du weekend !

L’OM a été performant ce weekend face à Nantes. Pour autant, Lyon, Dijon, Bordeaux ou encore Monaco disposent de plus d’éléments dans l’Equipe type de cette 12e journée de Ligue 1…

L’OM a sans conteste réalisé son meilleur match de la saison face au FC Nantes samedi. Du mouvement, de l’envie, de la prise de risque et trois buts marqués par Thauvin Payet et Benedetto. Comme après chaque journée de Ligue 1, le journal l’Equipe publie ce matin son onze type de ce weekend. Un seul marseillais y figure : Valentin Rongier. Malgré un 7 pour son match abouti, Michael Cuisance a été oublié au profit du lyonnais Bruno Guimaraes. Deux autres joueurs de Rudi Garcia sont aussi présents dans ce onze : Marcelo et Toko Ekambi. A noter la présence également de 2 monégasques : Fofana et Aguilar, de deux dijonnais : Muzinga et Baldé. Enfin, l’autre équipe à disposer de deux éléments dans cette équipe type est Bordeaux avec Ben Arfa et Costil. Enfin, le défenseur du MHSC, Congré complète ce onze…

Rongier dans le onze type du weekend !

L’équipe type de la 12e journée de Ligue 1. pic.twitter.com/PCWvAgIikz — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 30, 2020

La note FCM de Valentin Rongier face à Nantes : 6,5/10