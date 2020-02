Ligue 1 : Un seul joueur de l’OM dans le onze type de la J24 !

L’OM s’est imposé 1-0 face au TFC ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Un seul joueur olympien a été choisi par le quotidien l’Equipe dans son onze type du we de Ligue 1.

Si Dimitri Payet a encore été décisif en marquant l’unique but du match d’une superbe frappe, le capitaine Steve Mandanda a encore sauvé les meubles. Le portier marseillais a donc été choisi dans le onze type du quotidien sportif pour cette 24e journée.

Mandanda décisif…

Mandanda est en compagnie de deux nîmois (Miguel et Philippoteaux), deux joueurs du LOSC (Shanches et Gabriel) mais aussi Di Maria (PSG), Delort (MHSC), Ben Yedder (Monaco), Otavio (Bordeaux), Lala (Strasbourg) et Chardennet (Brest).

Mandanda es le seul Marseillais dans l’équipe type ! ⚪Ⓜ️ pic.twitter.com/6Q04eMlt4A — Charles Ingall’s ⚪Ⓜ️ (@SeanJohnOM) February 10, 2020