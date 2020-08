Ligue 1 : Vers un assouplissement des règles liées au COVID-19?

Sur la chaîne BFMTV, Didier Quillot est revenu sur les récentes annulations de matchs en Ligue 1 à cause des cas de COVID-19 au sein des clubs français. Le directeur général de la LFP souhaite assouplir les règles afin d’éviter les annulations.

Ce vendredi 21 août 2020, l‘Olympique de Marseille aurait dû ouvrir l’édition 2020/2021 de la Ligue 1 en recevant l’AS Saint-Etienne au Stade Vélodrome… Mais à cause de la multiplication des cas de COVID-19 dans l’effectif marseillais, le match a été annulé.

On a un calendrier déjà assez congestionné — QUILLOT

Pour éviter que cela se reproduise à l’avenir et que trop de rencontres soient reportées en Ligue 1, le directeur général de la LFP a affirmé ce samedi sur BFMTV qu’il souhaitait assouplir les règles.

On travaille d’ores et déjà avec les pouvoirs publics et les médecins pour améliorer ce protocole. On a un calendrier déjà assez congestionné. On ne peut pas se permettre d’avoir des matches reportés. C’est pour ça qu’on travaille avec les pouvoirs publics, encore ce week-end, pour essayer d’améliorer le premier protocole qui a été élaboré »

Didier Quillot – Source : BFMTV (22/08/2020)