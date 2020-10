Ligue 1 : Vers un report d’OM – Lens

Le match de ce vendredi prévu au Stade Vélodrome entre l’OM et Lens a de plus en plus de chance d’être reporté. En effet, le club lensois vient d’annoncer la présence de 18 cas positifs suite à de nouveaux tests réalisés lundi.

La LFP va devoir prendre la décision de reporter la rencontre face entre l’OM et Lens prévue ce vendredi (Ligue 1 / J9). Vu le nombre de cas à Lens et le protocole (au moins 20 joueurs disponibles dont un gardien sur une liste de 30) mis en place par les instances, sauf surprise ce match ne devrait pas se jouer cette semaine. Voici le communiqué du RC Lens.

Les nouveaux tests réalisés ce lundi ont révélé 18 cas positifs – 11 joueurs et 7 membres de son staff — RC Lens