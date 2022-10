Ligue des Champions : « C’est parce que l’OM n’a pas lâché que le Sporting a craqué »

L’OM s’est imposé 4-1 face au Sporting mardi. Si certains estiment que le portier Adan a donné le match aux marseillais, ce n’est pas le cas de Giovanni Castaldi.

Le journaliste estime que l’OM a été récompensé de son gros pressing et a provoqué les erreurs des joueurs portugais.

C’est réducteur de ne parler que des erreurs du gardien

« Pour moi, déjà, le premier tournant du match, qui change l’attitude des Marseillais, c’est l’arrêt de Pau Lopez. Derrière, on voit Mattéo Guendouzi et Alexis Sanchez haranguer leurs partenaires. Sur l’égalisation du Chilien, ce que je trouve incroyable, c’est que quand c’est les autres qui font un pressing sur le gardien, on trouve ça fantastique. Je me rappelle de ce qu’on avait dit par rapport à Benzema contre le PSG l’an dernier, qui réalise une action similaire : ‘le Real a de la ressource, Benzema est fantastique’, mais on ne dit pas que c’est grâce à Donnarumma que le Real s’est qualifié. L’OM a été chercher sa victoire, ils ont été courageux. Les erreurs du gardien viennent parce que l’OM met une pression folle. C’est parce que l’OM n’a pas lâché que le Sporting a craqué et qu’ils n’ont pas pu sorti la tête de l’eau. C’est réducteur de ne parler que des erreurs du gardien. » Giovanni Castaldi – Source: L’Equipe du Soir (04/10/2022)

Un enchaînement de mauvais choix qui n’est pas anodin selon l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Marc Libbra.

« Il faut se rendre compte de l’importance, quand vous avez votre gardien de but qui est une des références et qui est votre capitaine : tout se passe bien et puis il fait cette énorme boulette et là tout le monde se dit « mais qu’est-ce qui se passe pourquoi il a fait ça ? ». Et ça va aller tellement vite parce que Marseille avec son pressing très haut n’a pas le temps. Quand Adan fait cette erreur, il va cogiter dans tous les sens. Sur la deuxième relance, il est en train de ressasser l’énorme erreur qu’il vient de faire donc il n’est plus concentré. […] Lui, il ne peut pas se permettre d’être déconcentré quelques instants. Quand il prend ce but là, ils sont premiers de leur groupe, ils ont neufs points, ils font un début de saison en Ligue des Champions qui est exceptionnel : « Tout roule, je vais me la jouer cool ». Le problème c’est qu’en face il y en a un qui a 34 ans, qui a faim et qui va aller presser. A partir de là il va ressasser cette boulette qui est énormissime parce que c’est le capitaine, le patron et après tout ce qu’il va faire est incohérent, il a perdu la tête. Mais ça arrive pour un gardien. Le problème c’est qu’après vous avez tout un groupe qui est chamboulé. » Marc Libbra – Europe 1 – 05/10/2022