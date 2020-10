Ligue des Champions : OM, PSG, Rennes, groupe du beau jeu… Le tirage complet !

Le tirage au sort de la Ligue des Champions avait lieu hier en fin d’après-midi (en direct dans notre émission Débat Foot Marseille). Voici l’intégralité des groupes…

L’Olympique de Marseille se retrouve donc dans le groupe C, le groupe « des retrouvailles. » Avec les visites de Mathieu Valbuena (Olympiakos) et Benjamin Mendy (Manchester City) au stade Vélodrome ainsi que la confrontation entre André Villas-Boas et son club de cœur, le FC Porto. Pour Rennes, le tirage a été également relativement clément puisque les Bretons héritent du FC Séville, Chelsea et le FK Krasnodar. Le PSG retrouvera le RB Leipzig, qu’il a éliminé en demi-finale du final 8 cet été et Manchester United, qui les avait sortis en huitième de finale il y a deux saisons.

À noter enfin un alléchant groupe D avec des équipes très joueuses : Liverpool, Ajax, Atalanta et Midtjylland.

Groupe A

Bayern Munich (ALL)

Atlético de Madrid (ESP)

RB Salzbourg (AUT)

Lokomotiv Moscou (RUS)

Groupe B

Real Madrid (ESP)

Chakhtior Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA)

Borussia Mönchengladbach (ALL)

Groupe C

FC Porto (POR)

Manchester City (ANG)

Olympiakos (GRE)

Olympique de Marseille

Groupe D

Liverpool (ANG)

Ajax Amsterdam (HOL)

Atalanta Bergame (ITA)

FC Midtjylland (DAN)

Groupe E

Séville FC (ESP)

Chelsea (ANG)

FC Krasnodar (RUS)

Rennes

Groupe F

Zénith Saint-Pétersbourg (RUS)

Borussia Dortmund (ALL)

Lazio Rome (ITA)

Club Bruges (BEL)

Groupe G

Juventus Turin (ITA)

FC Barcelone (ESP)

Dynamo Kiev (UKR)

Ferencvaros (HON)

Groupe H

Paris-Saint-Germain

Manchester United (ANG)

RB Leipzig (ALL)

Istanbul Basaksehir (TUR)