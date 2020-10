Ligue des Champions : Pourquoi le coach de l’Olympiakos connait très bien l’OM…

L’OM va affronter l’Olympiakos ce mercredi à 21h. Le coach portugais de l’équipe grec, Pedro Martins connait très bien l’OM et son entraineur…

En conférence de presse, Pedro Martins a confié qu’il connait bine l’OM qu’il avait affronté en Europa League alors qu’il était le coach du Vitoria de Guimarães. Ce dernier n’a pas caché son profond respect pour André Villas-Boas, qu’il estime énormément…

J’ai déjà affronté une bonne partie de ses joueurs avec le Vitoria de Guimarães — Pedro Martins

« C’est une équipe de qualité que je connais bien. J’ai déjà affronté une bonne partie de ses joueurs avec le Vitoria de Guimarães. Mandanda, Sakai, Amavi, Sanson, Payet, Thauvin, Germain… Beaucoup sont encore là. Historiquement, l’OM est une formation qui lutte pour les premières places du Championnat de France. Et puis, elle possède un entraîneur que j’apprécie. J’aime le travail d’André (Villas-Boas). Je ne veux pas énumérer ses points forts ou ses points faibles parce qu’elle prévaut pour son ensemble. Il a démontré ses qualités. Il a réalisé un immense travail au FC Porto, notamment. J’ai beaucoup de respect et de reconnaissance vis-à-vis du professionnel et de la personne. Il est hors du commun. Pourquoi ? Parce que c’est un gentleman, un monsieur, sage, intelligent… »

Pedro Martins – Source: RMC (20/10/2020)