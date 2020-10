Ligue des Champions : Le programme de cette première journée (Olympiakos – OM, Ajax – Liverpool…)

L’OM va retrouver la Ligue des Champions ce mercredi face à l’Olympiakos. Le PSG et Rennes vont jouer leur match ce mardi face à Chelsea et Krasnodar, voici le programme complet.

L’OM va devoir confirmer sa victoire 3-1 obtenue face à Bordeaux ce mercredi. Ce premier match face à l’Olympiakos s’annonce important pour la suite de la compétition, car après les olympiens devront se frotter à Porto et à Manchester City… A noter les affiches Lazio vs Dortmund, Bayern – Atlético ou encore Ajax – Liverpool…

Le programme complet de la 1ere journée

Mardi 20 octobre

A 18h55

Dynamo Kiev-Juventus en direct (Téléfoot et RMC Sport 2

Zenith-Bruges sur (Téléfoot et RMC Sport 3

A 21h

PSG-Manchester United (Téléfoot et RMC Sport 1)

Rennes-Krasnodar (Téléfoot et RMC Sport 2)

Barça-Ferencvaros (Téléfoot et RMC Sport 3)

Chelsea-Séville (Téléfoot et RMC Sport 3)

Lazio-Dortmund (Téléfoot et RMC Sport 3)

Leipzig-Basaksehir (Téléfoot et RMC Sport 3)

Mercredi 21 octobre

A 18h55

Real Madrid-Chakhtior (Téléfoot et RMC Sport 2)

Salzbourg-Lokomotiv Moscou (Téléfoot et RMC Sport 3)

A 21h

Olympiakos – OM (Téléfoot et RMC Sport 1)

Bayern-Atlético (Téléfoot et RMC Sport 2)

Ajax-Liverpool ((Téléfoot et RMC Sport 3)

Manchester City-Porto (Téléfoot et RMC Sport 3)

Inter-Mönchengladbach (Téléfoot et RMC Sport 3)

Midtjylland-Atalanta (Téléfoot et RMC Sport 3)