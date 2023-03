Ligue des Champions : Le PSG encore éliminé dès les 8e !

Les supporters de l’OM ont du apprécier le spectacle… Après s’être incliné 0-1 lors du match aller au Parc face au Bayern, le PSG s’est de nouveau incliné en Allemagne, 2-0. Une défaite et une nouvelle élimination en 8e de finale de Ligue des Champions ! Pas photo entre les deux clubs !

Le PSG avait un but de retard, Mbappé n’a pas vraiment existé dans ce match. En seconde période, Müller va au pressing sur Verratti, Goretzka hérite du ballon après un échange avec son capitaine, il centre pour Choupo-Moting, seul face au but, qui se fait un plaisir de propulser le ballon au fond du plat du pied droit. Donnarumma s’incline 1-0 !

En fin de match, Cancelo, poursuivi en vain par Zaïre-Emery, remonte énergiquement le ballon sur le flanc droit avant de se recentrer et de servir Gnabry. Le nouvel entrant s’emmène le ballon et bat Donnarumma d’un tir croisé imparable du pied gauche. 2-0 ! Mané pensait même marquer le but du 3-0 mais il était hors jeu ! Le PSG est encore éliminé très tôt dans la compétition et rate sa saison…