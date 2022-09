Ligue des Champions : L’OM s’incline, le Sporting leader surprise

Malgré une première mi-temps sérieuse, l’Olympique de Marseille a fini par céder dans le dernier quart d’heure face à Tottenham (2-0) hier soir. De l’autre côté, le Sporting Portugal s’est largement imposé à Francfort (0-3). Le point sur le classement du groupe D.

La première journée de Ligue des Champions laissera des regrets aux marseillais. Les joueurs d’Igor Tudor ont bousculé les Spurs de Tottenham pendant 45 minutes. L’expulsion de Chancel Mbemba a fait basculer le match au retour des vestiaires. Obligés de défendre, les joueurs marseillais ont fini par craquer dans le dernier quart d’heure. Dans l’autre match du groupe D, le Sporting Portugal a surclassé l’Eintracht Francfort (0-3). Ce succès permet au portugais de prendre la tête du groupe devant Tottenham. Le 13 septembre prochain, l’OM recevra Francfort pour le compte de la 2ème journée de Ligue des Champions. Cette rencontre s’annonce déjà décisive dans la course à la qualification.

Le classement du groupe D :

Club Points Différence de buts 1er Sporting Portugal 3 +3 2e Tottenham 3 +2 3e Olympique de Marseille 0 -2 4e Eintracht Francfort 0 -3

Les résultats du groupe D :

– Eintracht Francfort 0-3 Sporting Portugal (Buteur): M. Edwards (65′), Trincao (67′), N. Santos (82′)

– Tottenham 2-0 Olympique de Marseille (Buteur) : Richarlison (76′, 81′)

Ils ont fait deux centres et le match était terminé – Tudor

« Je pense qu’on a fait un bon match. On a dominé Tottenham en première mi-temps, mais on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Le rouge a changé le match, ils n’ont pas eu beaucoup d’opportunités, ils ont fait deux centres et le match était terminé. Je ne peux pas juger le carton rouge, j’étais trop loin de l’action…» Igor Tudor – Source : Canal + (07/09/2022)