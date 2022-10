Ligue des Champions – OM : Veretout veut y croire, mais à une condition …

L’OM reçoit ce soir le Sporting Portugal (18h45) pour la troisième journée de Ligue des Champions avec l’obligation de gagner pour rester dans la course aux premières places. Avec deux défaites en deux matchs, l’équipe d’Igor Tudor est dernière du groupe D avec zéro points.

Toujours invaincu en Ligue 1 avec la meilleure défense du championnat ex-aequo avec le PSG, l’Olympique de Marseille n’arrive pas à s’imposer en Ligue des Champions et n’a toujours pas marqué de but. Tandis qu’une défaite réduirait encore les chances d’accéder aux huitièmes de finale pour les marseillais, Jordan Veretout s’est montré confiant à la veille du match contre le Sporting.

Faux départ en Ligue des Champions

« Sur deux matchs on fait zéro point et c’est insuffisant. Je suis un compétiteur et de perdre cela fait mal au cœur. On a le troisième match pour relancer ce groupe. A nous de montrer un autre visage en Ligue des champions avec une victoire. […] Franchement je pense que l’on a encore nos chances. Ce sera à nous d’élever notre niveau en Ligue des champions pour arracher cette victoire et y croire. (…) La musique de la Ligue des champions, c’est beaucoup d’émotion. Même sur le terrain cela donne des frissons. J’espère en revivre d’autres et continuer sur ce que l’on fait depuis le début de saison. Franchement je pense que l’on a encore nos chances. Ce sera à nous d’élever notre niveau en Ligue des champions pour arracher cette victoire et y croire. » Jordan Veretout – Source : RMC Sport (03/10/2022)

