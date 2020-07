Ligue des Champions : Pour Djellit, « le football et le talent, il n’est pas à l’OM… »

L’OM n’a pas de moyens et va devoir bricoler pour tenter de constituer un groupe capable de bien figurer en Ligue des Champions. Pour le journaliste Nabil Djellit, sans le soutient du Vélodrome, l’OM n’a pas grand chose à espérer…

Si Djellit voit des points positifs : le coach, l’état d’esprit, le stade… Il a des doutes sur le niveau que pourra proposer l’OM en Ligue des Champions…

Le Bayer Leverkusen, par exemple, il marche sur cet OM-là ! — Djellit

« Au niveau du budget, l’OM est dimensionné pour être dans un Top 16 européen. Ces dernières années, le FC Bâle est arrivé en huitièmes de finale. Je ne pense pas que ce soit une équipe supérieure à l’OM. À Marseille, ce qui est intéressant, c’est la stabilité du coach, l’esprit famille. Mais après, qualitativement, ce n’est pas le retour de Thauvin qui va faire peur à l’Europe du football. Il faut être sérieux aussi. Pour la phase finale, ça va dépendre de l’état de forme et du tirage au sort. Et il y a peut-être un argument qui va jouer en défaveur de l’OM, c’est le Vélodrome. Car avec un stade à huis clos ou un stade plein, ça change des choses. Même à 20 000 personnes, ce n’est pas le Vélodrome à 60 000… Pour basculer dans l’irrationnel, l’OM a besoin de son ambiance et de son contexte. Mais pour le reste, le football et le talent, il n’est pas à Marseille, et pas trop dans le championnat de France, mis à part le PSG. Tu peux prendre plein d’équipes au-dessus de l’OM. Le Bayer Leverkusen, par exemple, il marche sur cet OM-là ! » Nabil Djellit – Source: L’Équipe du Soir