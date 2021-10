Ligue Europa : Des sanctions à venir pour Galatasaray… et l’OM ?

Alors que l’Olympique de Marseille a concédé le match nul face à Galatasaray jeudi soir en Europa League, la rencontre a été marquée par des incidents entre les supporters des deux équipes. Et selon le quotidien L’Équipe, l’UEFA pourrait sanctionner les deux clubs…

Opposé à Galatasaray pour la deuxième journée d’Europa League, l’OM n’a pas pu se défaire du club turc au Stade Vélodrome (0-0). Toutefois, le match a dû être interrompu juste avant la pause à cause de heurts entre le parcage visiteur et le Virage Nord. Des jets de fumigènes et de bouteilles ont été aperçus. Une situation qui aurait dû entraîner la fin de la partie selon Jorge Sampaoli, présent en conférence de presse hier : « Le match d’hier aurait du s’arrêter, il faut que les familles viennent au stade tranquillement. Je suis pour des sanctions graves, ce qui s’est passé hier c’est une honte pour le football ».

Des sanctions pourraient être infligées à l’OM !

En effet selon les informations du journal L’Équipe, l’Olympique de Marseille pourrait être l’objet d’une procédure disciplinaire et pire, subir des sanctions de la part de l’UEFA pour les incidents survenus entre les supporters. Il ne serait pas impossible que la nature des sanctions soit financière.