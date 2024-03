Ligue Europa : L’OM connait les 7 possibles adversaires en quart !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM a raté son match et s’est incliné 3-1 face à Villarreal jeudi soir. Pour autant, grâce à sa large victoire au match aller, les marseillais sont qualifiés en quart et ils connaissent leurs possibles adversaires pour le prochain tour.

L’OM s’est incliné 3-1 face à Villarreal mais s’est qualifié. Ce n’était pas le seul club a jouer à 18h45, Milan a battu le Slavia Prague et a validé son billet pour les quart tout comme West Ham qui a explosé Fribourg 5-0. Benfica est allé s’imposer 1-0 chez les Glasgow Rangers et sera également de la partie. Dans la soirée, Liverpool s’est baladé face au Spartak de Prague, l’Atalanta a arraché sa qualification, Rome a géré son avance et le Bayer s’est fait peur, une nouvelle fois mené 2-0, ils ont renversé le match après un carton rouge pour Karabagh !

Liverpool, West Ham, Bayer, Milan…

Les qualifiés pour les quarts de finale d’Europa League sont :

Olympique de Marseille

West Ham United

Liverpool FC

AC Milan

Benfica

AS Roma

Atalanta

Bayer Leverkusen